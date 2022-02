Morre Luc Montagnier, Nobel de Medicina, que descobriu o vírus da Aids

Apoie o 247

ICL

247 - Morreu nesta terça-feira (8), aos 89 anos, o cientista francês Luc Montagnier, prêmio Nobel de Medicina, pela descoberta conjunta do vírus do HIV que causa aids. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (10) pelo prefeito do subúrbio de Paris onde o cientista estava hospitalizado, informa o jornal O Globo.

Montagnier e Françoise Barre-Sinoussi dividiram o Nobel em 2008 por seu trabalho no Instituto Pasteur, em Paris, ao isolar o vírus da imunodeficiência humana (HIV). Sua conquista acelerou o caminho para testes da doença e medicamentos antirretrovirais que mantêm o patógeno sob controle.

O cientista foi alvo de denúncias de colegas de profissão por teorias conspiratórias, sobretudo relacionadas à Covid-19.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE