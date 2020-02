Morre o juiz que perseguiu Cristina Kirchner

247 - Morreu aos 64 anos o juiz federal Claudio Bonadio, que levou Cristina Kirchner e dezenas de seus ex-funcionários de Kirchner a julgamento. A confirmação da morte foi dada por fontes próxima ao magistrado para La Nacion.

No ano passado, ele passou por uma cirurgia para remover um cisto. Os restos mortais do magistrado serão velados em 12 no cemitério Jardim da Paz, na cidade de Pilar, em Buenos Aires, na Argentina.