Morre Popeye, o mais violento assassino do cartel de Medellín

O traficante John Jairo Velázquez Vázquez, 54, conhecido como Popeye, morreu na madrugada desta quinta-feira (6) na prisão. Popeye era considerado o mais cruel assassino da história do cartel de Medellín, organização chefiada pelo lendário Pablo Escobar edit

247 - O traficante John Jairo Velázquez Vázquez, 54, conhecido como Popeye, morreu na madrugada desta quinta-feira (6). Popeye era considerado o mais cruel assassino da história do cartel de Medellín, organização chefiada pelo lendário Pablo Escobar.

Popeye foi condenado por ter assassinado mais de 200 pessoas, incluindo sua própria mulher, e por ser autor intelectual da morte de mais de 3.000 pessoas.

O narcoraficante estava preso, mas tinha sido transferido no final do ano passado a um hospital por conta da metástase de um câncer no esôfago.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo informa que "condenado à prisão perpétua em 1992 por terrorismo, homicídio, tráfico de drogas e outros crimes, ele ficou 23 anos preso, obtendo a liberdade em 2014. Quatro anos depois, porém, voltou à prisão e respondia a um processo por tentar extorquir famílias do Departamento de Antioquia —região onde o cartel operava— que tinham ficado com propriedades antes controladas pela facção criminosa."