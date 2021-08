Mortes de militares dos EUA no Afeganistão são pesadelo para Biden

Biden está sendo criticado pela saída dos EUA após a rápida tomada de poder do Talibã no Afeganistão e agora com as mortes de soldados americanos no atentado desta quinta-feira em Cabul edit

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ansiosamente tentando concluir a retirada norte-americana do Afeganistão, assistiu a um cenário de pesadelo se desenvolver nesta quinta-feira, quando um ataque suicida do lado de fora do aeroporto de Cabul matou pelo menos 12 soldados norte-americanos e feriu outros 15.

“Estamos revoltados e também de coração partido”, disse Biden em declaração na Casa Branca o início da noite. Ele prometeu “caçar” os agressores e chamou os soldados mortos de “heróis”.

“Eles simplesmente são parte do que chamo de espinha dorsal dos Estados Unidos... o melhor que o país tem a oferecer”, afirmou.

Biden, que está sendo criticado pela saída dos EUA após a rápida tomada de poder do Talibã no Afeganistão enquanto as forças norte-americanas se retiravam após duas décadas, vinha tentando reforçar a mensagem nos dias anteriores ao ataque de que os Estados Unidos estavam saindo do Afeganistão para salvar a vida de seus soldados.

A contagem de mortes do Exército dos EUA para a Guerra do Afeganistão é de 2.500 pessoas desde 2001.

Permanecer por mais tempo, disse o presidente democrata a repórteres em 20 de agosto, poderia significar que ele precisaria enviar “seus filhos, suas filhas --como meu filho foi ao Iraque-- para talvez morrer. E para quê? Para quê?”.

As mortes militares dos EUA desta quinta-feira foram as primeiras no Afeganistão desde fevereiro de 2020 e representaram o dia mais mortal para as tropas norte-americanas no país em uma década.

