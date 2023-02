Mortes por terremoto em Turquia e Síria passam de 33 mil

As chances de encontrar sobreviventes são cada vez mais remotas edit

247 – Equipes de resgate retiraram mais sobreviventes dos destroços neste domingo (12), seis dias depois de um devastador terremoto atingir Turquia e Síria, com autoridades turcas tentando manter a ordem na zona de desastre e começando a tomar ações judiciais devido ao colapso de alguns prédios.

Com as chances de encontrar sobreviventes cada vez mais remotas, a contagem de mortes pelo terremoto nos dois países passou de 33.000 pessoas, aparentemente com tendência de aumentar. Foi o terremoto mais letal na Turquia desde 1939.

Moradores deslocados na cidade turca de Kahramanmaras, perto do epicentro, disseram que haviam armado tendas o mais próximo possível de suas casas danificadas ou destruídas, em uma tentativa de impedir que elas fossem saqueadas. (Com Reuters).

