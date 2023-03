Moscou condena ‘celebração nazista’ na Casa Branca

Apoie o 247

ICL

WASHINGTON, 9 de março (Sputnik) - O embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, criticou os Estados Unidos por concederem um prêmio a Yuliya Paevskaya, membro do regimento nacionalista ucraniano Azov (uma organização terrorista proibida na Rússia).



Solicitado a comentar sobre a concessão do Prêmio Internacional Americano de Mulheres de Coragem à cidadã ucraniana Paevskaya em 8 de março, Antonov disse: "Claro, notamos a homenagem a um membro do batalhão Azov... no Dia Internacional da Mulher. Isso é uma vergonha. É incompreensível que os nazistas possam ser celebrados dentro dos muros da Casa Branca."



"Para quem não sabe: Paevskaya, que atende pelo apelido de 'Tyra', é uma assassina terrorista ucraniana cujas mãos estão cobertas de sangue de idosos, mulheres".



Antonov disse que o membro do Azov participou em 2014 da tomada armada do poder na Ucrânia e, posteriormente, até 2018, treinou neonazistas em Donbass. Ele disse que ela cometeu crimes contra civis.



"Deve-se notar que o batalhão Azov professa uma ideologia misantrópica. O símbolo oficial da estrutura é o emblema de uma divisão da SS da Alemanha nazista. As autoridades dos EUA sabem disso. Em 2019, os congressistas estadunidenses exigiram que o secretário de Estado incluísse esta formação militar na lista de organizações terroristas estrangeiras. Isso significa que, para 'ferir' a Rússia, os Estados Unidos estão dispostos a glorificar o nazismo. As autoridades estadunidenses deveriam se envergonhar diante dos veteranos estadunidense e soviéticos que libertaram o mundo da 'peste marrom' no custo de suas vidas", disse o embaixador russo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.