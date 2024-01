Apoie o 247

247 – A Rússia acusou os Estados Unidos, liderados pelo presidente Joe Biden, pela morte do jornalista norte-americano Gonzalo Lira em uma prisão na Ucrânia, segundo declaração da representante oficial do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, segundo a agência Sputnik .

Alegando que o governo norte-americano tinha meios para resgatar o jornalista devido ao volume de fundos destinados a Kiev, Zakharova apontou responsabilidades.

Lira, de 55 anos, foi preso pelo Serviço de Segurança da Ucrânia em maio de 2023, acusado de justificar a operação militar russa e disseminar propagandas pró-Rússia durante o conflito. Após ser solto em junho, foi detido novamente ao tentar deixar a Ucrânia pela fronteira com a Hungria. O Departamento de Estado dos EUA confirmou a morte e expressou condolências à família do jornalista.

