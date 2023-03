Moscou rejeita ordem de prisão do TPI contra Putin: nula e sem efeito

A porta-voz Maria Zakharova explicou que a Rússia não é parte do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional e não tem obrigações sob ele edit

(Sputnik) - Moscou criticou a ordem de prisão do TPI contra o presidente Putin como nula e sem efeito. A decisão do TPI de "prender" o presidente Putin e a comissária presidencial russa para os direitos da criança, Maria Lvova-Belova, não tem importância para a Rússia em termos legais, disse porta-voz do ministério das Relações Exteriores da Rússia Maria Zakharova disse na sexta-feira.

TPI emite mandado de prisão contra Putin



No início do dia, a Câmara de Pré-Julgamento II do TPI emitiu mandados de prisão de Putin e Lvova-Belova.



"As decisões do Tribunal Penal Internacional não têm significado para o nosso país, inclusive do ponto de vista jurídico", disse Zakharova no Telegram.



A porta-voz explicou que a Rússia não é parte do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional e não tem obrigações sob ele.

