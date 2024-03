Motivo da renúncia de Nuland é o fracasso da estratégia anti-Rússia do governo Biden, diz Maria Zakharova

Apoie o 247

247 - A porta-voz do Ministério das relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, utilizou as redes sociais para afirmar que a renúncia da subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, Victoria Nuland, se deve ao fracasso das políticas anti-russas do governo do presidente dos EUA, Joe Biden. Nuland, número 3 da política externa estadunidense, é uma ferrenha defensora da Ucrânia na guerra contra a Rússia.

"Eles não vão te dizer o motivo. Mas é simples: o fracasso das políticas anti-russas do governo Biden. A russofobia, que foi proposta por Victoria Nuland como o principal conceito de política externa dos EUA, está fazendo os democratas afundarem como uma pedra. Bem, com eles já no fundo, não é deixá-los subir", escreveu Zakharova pouco após Nuland notificar o secretário de Estado, Anthony Blinken, sobre sua intenção de renunciar ao cargo nas próximas semanas, de acordo com a Agência Tass.

A postagem traz, ainda, uma foto de Nuland segurando uma vela durante uma visita à Igreja da Natividade em Odessa em 2014. “A propósito, lembrando das velas nas igrejas ortodoxas, se houver um desejo repentino de ir a um mosteiro para rezar pelo perdão dos pecados, daremos uma boa palavra”, disse a porta-voz.

