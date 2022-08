MPLA vence eleições em Angola e reelege presidente

Partido no poder há 47 anos, que realizou a independência do país, venceu as eleições desta quarta. Unita, partido da oposição, cresceu em relação ao pleito anterior edit

247 - O MPLA (Movimento Popular pela Libertação de Angola), partido no poder há 47 anos, que realizou a independência do país diante de Portugal, venceu as eleições desta quarta-feira, 24, reelegendo o presidente João Lourenço.

Segundo o boletim da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), divulgado nesta quinta-feira, 25, com 97,3% dos votos apurados, o MPLA tem 51,07% contra 44,05% da Unita (União Nacional pela Independência Total de Angola), principal sigla da oposição.

No entanto, em relação à eleição anterior, em 2017, houve um avanço da oposição. No último pleito, a Unita teve 27%, contra 61% do MPLA.

Nas eleições deste ano, o MPLA conquistou 124 cadeiras, a Unita com 90 e três outras siglas menores com duas cada. No total, são 220 cadeiras.

