Mujica é internado e passará por cirurgia de urgência nesta terça-feira

Ex-presidente do Uruguai tem uma espinha de peixe presa em seu esôfago, que não foi possível ser retirada sem necessidade de intervenção cirúrgica. A médica particular de Mujica garante "amanhã ele estará de volta em casa" edit

247 - O ex-presidente do Uruguai, José Mujica, 85, foi internado e será operado com urgência nesta terça-feira (27) para remover uma espinha de peixe presa em seu esôfago, informaram à agência AFP fontes do hospital onde o uruguaio se encontra.

Ao El País, a médica particular de Mujica, Raquel Pannone, garantiu que a cirurgia trata-se de "um procedimento menor" e que "amanhã ele estará de volta em casa".

Meios de comunicação afirmam que foram feitas tentativas de retirar a espinha presa no trato digestivo do ex-presidente sem anestesia. Diante do insucesso, será necessário realizar intervenção cirúrgica.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.