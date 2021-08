Mulher dá à luz em voo de afegãos que fugiam do Talibã (vídeo)

O parto aconteceu enquanto o avião sobrevoava o território do Kuwait. A bebê recebeu o nome de Havva e passa bem edit

247 - Uma mulher afegã deu à à luz uma menina na manhã deste sábado (28) a bordo de um avião que partiu de Cabul com destino à Grã-Bretanha.

O parto, realizado a 10 mil metros de altura, teve a ajuda dos tripulantes, informou a companhia aérea Turkish Airlines.

A jovem Soman Noori, de 26 anos, começou a sentir contrações durante o voo que ia de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos a Birmingham, na Inglaterra.

O parto aconteceu enquanto o avião sobrevoava o território do Kuwait. A bebê recebeu o nome de Havva e passa bem, assim como a mãe.

O avião, que transportava cidadãos afegãos que trabalharam com o governo britânico no Afeganistão, chegou a pousar no Kwait, por precaução, mas logo seguiu para o destino original, Birmingham, informou a companhia aérea.

Havva não foi o primeiro bebê a nascer em um avião de retirada nos últimos dias.

Outra afegã grávida deu à luz uma menina dentro de um avião, dessa vez em uma aeronave militar dos Estados Unidos, no último domingo (22/08).

