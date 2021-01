Mulher morta durante invasão do Capitólio é identificada

A mulher que foi morta durante a invasão do Congresso dos Estados Unidos era veterana da Força Aérea do país edit

Sputnik - A mulher que foi morta durante a invasão do Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, era uma veterana da Força Aérea e apoiadora de Trump. Ela viajou sozinha à capital dos EUA desde a Califórnia, onde ficou seu esposo, para participar da manifestação pró-Trump que resultou em tumultos.

A mulher que morreu após ser baleada pela Polícia do Capitólio durante os tumultos em Washington, EUA, liderados por apoiadores do presidente Donald Trump, foi identificada como Ashli Babbitt, uma residente de San Diego, Califórnia, e veterana da Força Aérea norte-americana com 14 anos de serviço, relata o canal Fox5 DC.

