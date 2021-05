Multidão faz velório nas ruas em protesto por repressão policial na Colômbia

247 - Na Colômbia, as pessoas realizaram um velório na noite desta terça-feira (4) em diferentes pontos para homenagear as pessoas durante estes dias de protestos, que foram além da reivindicação de revogar a reforma tributária decretada pelo presidente Iván Duque. “Somos resistência porque a dignidade se expressa nas ruas”, disse o porta-voz do Congresso dos Povos.

O movimento social Congresso dos Povos a partir de sua conta no Twitter informou que até agora ocorreram 1.443 casos de violência por parte das forças policiais.

Até a noite da terça-feira (4), registram-se 216 vítimas de violência física pela polícia, 31 pessoas mortas, 10 vítimas de violência sexual , 814 detenções arbitrárias, 21 vítimas de agressão visual e 77 casos de disparos de armas de fogo, informa a Telesul.

A greve e as manifestações prosseguem continua em diversas cidades do país.

