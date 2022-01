Multinacionais dos EUA pressionam Biden a evitar sanções contra a Rússia

Apoie o 247

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ameaçou impor sanções devastadoras à Rússia se o líder Vladimir Putin invadir a Ucrânia, mas algumas grandes empresas e grupos empresariais estão pressionando a Casa Branca e os parlamentares a serem cautelosos.

Um grupo comercial que representa a Chevron, a General Electric e outras grandes corporações dos EUA que fazem negócios na Rússia está pedindo à Casa Branca que considere permitir que as empresas cumpram os compromissos e avaliem a isenção de produtos ao elaborar quaisquer sanções. Ao mesmo tempo, grandes empresas de energia estão pressionando o Congresso a limitar seu escopo e prazo.

O governo Biden e o Congresso precisam "acertar os detalhes caso precisem cumprir a ameaça de sanções", disse Jake Colvin, presidente do Conselho Nacional de Comércio Exterior, à Reuters na segunda-feira.

“Esses detalhes devem incluir a consideração de portos seguros ou períodos de liquidação para permitir que as empresas cumpram os contratos e obrigações existentes, bem como a exclusão de medicamentos que salvam vidas e outras considerações humanitárias consistentes com a política de longa data dos EUA”, disse Colvin.

As empresas de energia também entraram em contato diretamente com os legisladores dos EUA para pressionar por um período de "esfriamento" ou "relaxamento" para que seus ativos não sejam confiscados se não puderem cumprir acordos comerciais na Rússia, disse um assessor do Congresso à Reuters.

O American Petroleum Institute, a maior organização de lobby dos EUA para perfuradores de petróleo e gás, discutiu sanções à Rússia com escritórios do Congresso. “As sanções devem ser o mais direcionadas possível para limitar possíveis danos à competitividade das empresas dos EUA”, disse um porta-voz da API.

As sanções às exportações geralmente são implementadas gradualmente, dando às empresas tempo para encerrar seus negócios existentes ou garantir a chegada de entregas, disse William Reinsch, ex-funcionário sênior do Departamento de Comércio dos EUA.

Mas, neste caso, as sanções provavelmente serão aplicadas de repente, no meio de uma crise, tornando mais difícil garantir um período de "redução" mais difícil, disse ele.

O Tesouro dos EUA no passado forneceu algumas medidas de mitigação de sanções financeiras, como a concessão de licenças que protegem remetentes de ajuda humanitária e fluxos de remessas pessoais para o Afeganistão, apesar das sanções contra o Talibã no poder.

Um funcionário do Tesouro dos EUA se recusou a comentar sobre tais medidas em relação a possíveis sanções contra a Rússia, mas acrescentou: "Estamos preparados para entregar custos severos à economia russa, minimizando o transbordamento indesejado".