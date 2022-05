Mundo fica mais perigoso com Suécia na Otan, anuncia Rússia

Apoie o 247

Sputnik - A Suécia tomou a decisão oficial de submeter sua candidatura de adesão à Otan, comunicou no domingo (15) o Partido Social-Democrata sueco, no poder. Intenção idêntica foi anunciada também pelo presidente finlandês, Sauli Niinisto, e pelo governo do país. Nos próximos dias, o parlamento deverá aprovar a decisão.

Segundo afirmou Sergei Ryabkov, vice-ministro russo das Relações Exteriores, ninguém deve ter ilusões de que a Rússia simplesmente se resignará à entrada da Suécia e Finlândia na Otan.

"Eles [os Estados-membros da Otan] não devem ter quaisquer ilusões de que nós simplesmente toleraremos isso [...] Isso significa que o nível geral da tensão militar vai aumentar, e que haverá menos previsibilidade nesta área. É uma pena que o senso comum seja sacrificado a algumas ideias fantasmagóricas sobre o que deve ser feito nesta situação", disse Ryabkov.

A reação de Moscou ao ingresso desses dois países na Aliança Atlântica vai depender de seus passos concretos. Mas, de acordo com as palavras do diplomata russo, é certo que a segurança nesses dois países não melhorará depois desse passo.

"É mais um erro com consequências de longo alcance [...] Este é o nível daqueles que hoje tomam decisões políticas nos respetivos países", acrescentou.

"De que forma nós vamos garantir nossa segurança após a mudança de configuração geral da Otan é outra questão. Isso dependerá do que serão as consequências em termos práticos da esperada adesão da Finlândia e Suécia à Aliança Atlântica", constatou o vice-chanceler.

