Mundo passa por onda de "desmocratização", aponta estudo alemão

247 - Um estudo elaborado pela DeMaX aponta que o mundo passa por uma onda de “desmocratização”, com grande parte dos países adotando uma espécie de regime híbrido, em que características autocráticas e um Estado de Direito fraco convivem mutuamente. De acordo com o levantamento, no ano passado, 41 Estados (23%) foram classificados como híbridos pela DeMaX e outros 46 (26%) ingressaram no bloco das democracias incompletas (26% do total. O Brasil, conforme a DeMaX, situa-se neste grupo e aparece ao lado de países como Turquia, Hungria e Sérvia. O levantamento analisa mais de pontos itens de liberdade política, igualdade e controle legal em 179 países desde 1900.

“No Brasil, a eficácia do governo foi drasticamente reduzida, principalmente devido ao aumento da corrupção e à difícil cooperação entre o presidente e o Legislativo”, disse o diretor da DeMaX, Hans-Joachim Lauth, professor da Universidade de Würzburg, na Alemanha, ao jornal Folha de S. Paulo. Na escala utilizada pelo estudo, o Brasil caiu 32% na última década, passando de 79,6 (numa escala de 0 a 100 pontos) em 2010 para 60,2 no ano passado.

Segundo Lauth, uma das razões para esta mudança no padrão está ligada “a má governança nas democracias, especialmente nas deficientes, como o Brasil, também contribuiu para a perda de confiança da população nos atores políticos, o que foi explorado por tendências autoritárias”.

