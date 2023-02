Musk diz que não vai contribuir para a Terceira Guerra Mundial na Ucrânia

Apoie o 247

ICL

NOVA YORK, TASS – A rede de comunicação por satélite Starlink é necessária para garantir a comunicação na Ucrânia, mas não deve ser usada para uma escalada que possa levar a uma Terceira Guerra Mundial, disse na segunda-feira o empresário norte-americano Elon Musk, fundador da SpaceX, proprietária de instalações de comunicação por satélite.

"O Starlink é a espinha dorsal da comunicação da Ucrânia, especialmente nas linhas de frente, onde quase todas as outras conexões com a Internet foram destruídas. Mas não permitiremos a escalada do conflito que pode levar à 3ª Guerra Mundial (Terceira Guerra Mundial)", escreveu Musk no Twitter.

Na semana passada, a presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell, disse que a empresa restringiu o acesso de drones militares na Ucrânia à rede Starlink porque esta última, segundo ela, "não foi projetada para ser usada em operações ofensivas ou militares".

A rede Starlink foi projetada para fornecer acesso à Internet, implantando um grande número de veículos com peso de 260 quilos. Segundo a SpaceX, ela poderá fornecer acesso à Internet em banda larga a 1 gigabit por segundo, o que atende ao padrão 5G. Desde maio de 2019, a SpaceX colocou mais de 3.200 satélites Starlink em órbita.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.