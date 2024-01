Musk faz uso de drogas e investidores estão preocupados, diz Wall Street Journal

Apoie o 247

247 - De acordo com reportagem do jornal americano Wall Street Journal, o uso de drogas como ketamina, LSD, cocaína e cogumelos "mágicos" pelo empresário Elon Musk estão deixando diretores das empresas e investidores tensos.

Musk, que já assumiu publicamente fazer uso de drogas com certa frequência, respondeu à reportagem por meio de seu advogado, Alex Spiro, que diz que o empresário é submetido a testes com frequência, de forma aleatória, e nunca falhou em nenhum dos exames.

Em 2018, o bilionário apareceu no videocast de Joe Rogan fumando maconha, o que fez as ações da Tesla caírem mais de 9% no mesmo dia. Ele também já falou sobre usar ketamina, um anestésico potente e com efeito psicodélico, para tratar depressão - o uso do medicamento de forma controlada já é prescrito por psiquiatras nos EUA para o tratamento da doença.

Investidores temem pela saúde e quanto à capacidade de Musk de administrar as empresas que têm na mão. "Isso porque Musk já teria aparecido sob efeitos de drogas no trabalho, com dificuldades de apresentar reuniões ou conversar com colegas, afirmou o jornal americano", destaca a reportagem.

