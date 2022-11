Na COP 27 países do Sul pedem aos do Norte fundos e políticas claras sobre questões climáticas

Apoie o 247

247 - Os países desenvolvidos estão hoje no foco da cúpula do clima (COP 27), que acontece no Egito, por não cumprirem tanto a redução de gases poluentes quanto os fundos prometidos, informa a Prensa Latina.

Os países ricos concordaram em transferir 100 bilhões de dólares por ano para os menos desenvolvidos, mas esse valor nunca foi entregue, e grande parte do que foi concedido foram empréstimos, o que está sendo altamente questionável no evento.

Temos um problema de credibilidade, admitiu o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Albert Gore durante seu discurso no segmento de alto nível da COP 27.

Os discursos dos chefes de Estado e de Governo das nações do Sul foram marcados por críticas e apelos ao cumprimento dos acordos adotados nesta matéria.

A África é a mais afetada pelas mudanças climáticas, apesar de a quantidade de emissões de gases de efeito estufa que emite ser baixa, lembrou o presidente do Djibuti, Ismail Omar Guelleh.

Enquanto isso, o vice-presidente da Indonésia, Maruf Amin, ressaltou que o mundo não fez progressos notáveis ​​desde a Cúpula de Glasgow, realizada no ano passado.

Por sua vez, o chefe de Estado do Senegal e presidente pro tempore da União Africana, Macky Sall, também destacou a contribuição desigual das diferentes regiões do planeta para este fenômeno.

