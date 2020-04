Na crise do coronavírus, Equador empilha mortos nas ruas

Durante a epidemia de coronavírus no Equador, proliferam corpos nas ruas em todos os bairros da cidade de Guayaquil, a segunda maior do país sul-americano edit

247 - O Equador é um dos países mais afetados na América Latina. Os sistemas de saúde público e privado entraram em colapso, o que resulta em que as pessoas morram em casa. As famílias têm que esperar muitos dias para que as instituições estatais levem os cadáveres para sepultamento.

Em reportagem especial para o Globo, os jornalistas Gabriela García e Jorge López Orozco contam o drama

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso