Na Cúpula do BRICS, Xi Jinping critica sanções unilaterais e mentalidade da Guerra Fria

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, discursou na 14ª cúpula do BRICS, realizada em Pequim, nesta quinta-feira, 23.

Em primeiro lugar, disse Xi, é necessário que o bloco defenda a equidade e a justiça no sistema internacional, e se oponha às sanções unilaterais.

É preciso encorajar a comunidade internacional a praticar o verdadeiro multilateralismo e defender o sistema internacional com a ONU em seu núcleo e a ordem internacional sustentada pelo direito internacional, e exortar o mundo a rejeitar a mentalidade da Guerra Fria e o confronto em bloco, se opor a sanções unilaterais e abusos de sanções, e rejeitar os pequenos círculos construídos em torno do hegemonismo, formando uma grande família pertencente a uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, disse Xi.

Xi enfatizou que esta Cúpula é realizada em um momento crítico na formação do curso futuro da humanidade. Os países do Brics, como importantes mercados emergentes e grandes países em desenvolvimento, precisam agir com senso de responsabilidade para trazer força positiva, estabilizadora e construtiva ao mundo, defendeu. (Com informações da agência Xinhua).

