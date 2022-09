Na era atual, a Rússia é obrigada a confiar nas próprias forças, diz Lavrov

Apoie o 247

ICL

TASS - A Rússia está vivendo um longo período histórico em que não tem ninguém além de si mesma em quem confiar, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, na maratona educacional Znaniye (Conhecimento) nesta quarta-feira (31).

"Como podemos ver, a reação do Ocidente à implementação dos objetivos da operação militar especial mostra claramente que desde o início as tarefas do Ocidente eram globais e visavam enfraquecer e, como alguns cientistas políticos do Ocidente admitem, desmembrar nosso país", disse. "Durante a era que estamos vivendo, e é precisamente uma era, um longo período histórico, temos que estar preparados para perceber que não temos ninguém em quem confiar além de nós mesmos."

Lavrov enfatizou que a Rússia estava bem ciente da incapacidade do Ocidente de negociar e honrar compromissos, e que suas promessas de não expandir a Otan para o leste e aderir aos princípios de segurança indivisível "foram para a lixeira".

"Vamos avançar nossa agenda, que se baseia nos princípios da Carta da ONU e no respeito à igualdade soberana dos Estados, que é violada pelos americanos e seus aliados europeus e outros", disse Lavrov.

Ele lembrou que "80% dos que vivem no globo representam países que não aderiram às sanções anunciadas pelos EUA e seus satélites".

“É assim apesar da colossal pressão diária que se exerce sobre os governos desses países com o objetivo de forçá-los a se juntarem à corrente principal da política antirrussa e russófoba”, destacou.

"Temos não apenas a Carta da ONU, mas também um grande grupo de países do nosso lado", concluiu Lavrov.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.