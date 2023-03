Apoie o 247

Sputnik — Mais da metade dos moldavos é contra a adesão do país à OTAN, determinou uma pesquisa realizada pela empresa SBS-Reseаrch, cujos dados foram solicitados pela organização pública Watch.Dog, próxima às autoridades em Chisinau, e revelada na quinta-feira (9).

A pesquisa foi realizada de 24 de fevereiro a sexta-feira (3), e teve a resposta de 1.000 pessoas. A margem de erro da sondagem é de até 3,1%.

Os dados mostram que em fevereiro 26,9% dos cidadãos moldavos apoiaram a adesão à Aliança Atlântica, contra 24% dos entrevistados que disseram o mesmo em janeiro. Ao mesmo tempo, 55,5% dos moldavos estão convencidos de que o país deveria ficar fora do bloco militar, em comparação com 62% um mês antes. Cerca de 17% permaneceram indecisos, enquanto que na pesquisa anterior este número foi de 14%.

Em janeiro Maia Sandu, presidente da Moldávia, sugeriu em uma entrevista ao jornal norte-americano Politico que o país deveria abandonar a neutralidade, para ser admitido em uma aliança militar. Sandu não mencionou especificamente a OTAN, mas declarou repetidamente que a cláusula de neutralidade da constituição poderia ser revista se os moldavos decidissem que querem relações mais próximas com a OTAN.

A constituição da Moldávia prevê um status neutro para a república, mas desde 1994 que o país tem cooperado com a OTAN no âmbito de um plano de parceria individual. A Moldávia tem um centro de informação da OTAN em Chisinau, e também um escritório de relações com a aliança desde 2017.

