Nacionalista branco é condenado à prisão perpétua por matar muçulmanos no Canadá

Por David Ljunggren e Ismail Shakil

OTTAWA (Reuters) - Um autoproclamado nacionalista branco canadense que deliberadamente atropelou e matou quatro membros de uma família muçulmana com sua picape, em 2021, recebeu sentença de prisão perpétua nesta quinta-feira, sem chance de liberdade condicional por 25 anos.

Nathaniel Veltman, 23, foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau no último mês de novembro por um ataque que chocou o Canadá. Ele demonstrou pouca reação à decisão, segundo o jornal London Free Press.

O juiz do caso disse que o ataque de Veltman representou um ato de terrorismo -- a primeira vez que o termo foi usado para descrever a violência de nacionalistas brancos.

Veltman atropelou cinco membros da família Afzaal, originalmente do Paquistão, na cidade de London, em Ontário, quando eles estavam em uma caminhada noturna, em junho de 2021.

As vítimas eram Salman Afzaal, 46, sua esposa Madiha Salman, 44, sua filha de 15 anos, Yumnah, e a mãe de Afzaal, Talat, 74 anos.

“Não sabemos se é um encerramento ou justiça. O que sabemos é que esse veredito não trará de volta o que foi roubado”, disse Tabinda Bukhari, mãe de Salman.

O advogado de defesa, Christopher Hicks, disse que sentiu que a determinação de terrorismo era inevitável, dadas as circunstâncias do caso e o que ele chamou de um longo e difícil julgamento.

Questionado sobre uma possível apelação, ele afirmou que “elementos de uma apelação estão presentes”, acrescentando que, primeiro, precisaria consultar Veltman.

(Reportagem de David Ljunggren e Ismail Shakil)

