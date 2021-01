Nancy Pelosi pede destituição imediata de Trump através da 25ª emenda

De acordo com a líder democrata, Trump cometeu "ações subversivas" e deve ser removido de acordo com a 25ª emenda à Constituição dos EUA sobre a incapacidade do presidente de cumprir seus deveres edit

Sputnik Brasil - A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, do partido Democrata, pediu a destituição do presidente dos EUA, Donald Trump, antes do final de seu mandato em 20 de janeiro.

De acordo com Pelosi, Trump cometeu "ações subversivas" e deve ser removido de acordo com a 25ª emenda à Constituição dos EUA sobre a incapacidade do presidente de cumprir seus deveres.

Na última quarta-feira (6), o Capitólio foi palco de tumultos sem precedentes na história norte-americana, em que apoiadores de Trump invadiram o Congresso dos EUA durante sessão da aprovação dos resultados das eleições.

Em meio aos distúrbios no Capitólio, uma mulher morreu com um ferimento a bala e outras três morreram durante os distúrbios de causas não relacionadas à violência. Os tumultos atrasaram em várias horas a aprovação dos resultados da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais.

