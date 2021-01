Nancy Pelosi pede que Pentágono proíba Trump de apertar o botão nuclear

"Esta manhã (8) falei com o chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, Mark Milley, a fim de discutir as precauções disponíveis para impedir que um presidente instável inicie hostilidades militares ou tenha acesso aos códigos de lançamento e ordene um ataque nuclear", escreveu ela edit

Sputnik – Em uma carta endereçada aos legisladores do Partido Democrata, Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, salientou a sua recente conversa com o principal general do Pentágono, em que discutiu a necessidade de impedir o presidente Donald Trump de tomar qualquer decisão militar.

"Esta manhã (8) falei com o chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, Mark Milley, a fim de discutir as precauções disponíveis para impedir que um presidente instável inicie hostilidades militares ou tenha acesso aos códigos de lançamento e ordene um ataque nuclear", lê-se na carta publicada no site de Pelosi.

A presidente da Câmara foi mais longe alegando que "a situação deste presidente desequilibrado não poderia ser mais perigosa", exortando os seus colegas "para fazer tudo o que pudermos para proteger o povo americano de seu ataque desequilibrado ao nosso país e à nossa democracia". O Pentágono ainda não se pronunciou sobre o assunto.

A carta surge logo após Pelosi dizer aos jornalistas que ela conversaria com Chuck Schumer, o líder democrata do Senado, e pediria ao vice-presidente Mike Pence para afastar Trump do poder "invocando imediatamente a 25ª emenda".

A 25ª emenda da Constituição dos EUA permite ao vice-presidente iniciar um processo de remoção do chefe do Executivo, caso este não cumpra suas funções oficiais.

Anteriormente Philip Giraldi, ex-funcionário da CIA e diretor do Conselho de Interesse Nacional, disse que o atual presidente Donald Trump pode ser afastado do cargo antes da posse de Joe Biden para evitar o risco de uma guerra contra o Irã.

O conhecimento liberta. Saiba mais