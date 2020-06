“Não há qualquer conspiração envolvida aqui”, diz ex-Pantera Negra sobre o Black Lives Matter, nos EUA

Em entrevista ao jornalista Brian Mier, na TV 247, Glen Ford explica o movimento antirracista do qual é uma das lideranças. Para ele, “não houve mudanças fundamentais nas relações de poder no país nos últimos 50 anos, desde a época dos Panteras Negras”. Assista edit

Por Brian Mier, para o 247 - Glen Ford conseguiu seu primeiro emprego na mídia como jornalista em uma emissora de rádio de propriedade de James Brown em Augusta, na Geórgia, em 1970. Logo depois, se filiou ao Partido dos Panteras Negras. Por muitos anos, Ford era o proprietário e apresentador de programas de rádio e televisão sindicalizados nacionalmente. Em 2006, juntamente com Margaret Kimberley e o falecido Bruce Dixon, também ex-membro do Partido Pantera Negra, fundou o Black Agenda Report , que atualmente é uma das vozes mais importantes da esquerda anti-imperialista dos EUA. Conversei com ele em 19 de junho sobre os protestos que acontecem nos Estados Unidos e como eles se relacionam com a luta histórica do Partido dos Panteras Negras. Confira a íntegra da entrevista, em texto e em vídeo:

Jornalista norte-americano Glen Ford

Brian: Então, primeiro, para resolver isso rapidamente, você está de alguma forma associado à Fundação Ford porque seu sobrenome é Ford? Porque existem muitos teóricos da conspiração no Brasil.

Glen: Bem, você pode ter a garantia de que, na verdade, meu nome legal, meu nome de nascimento não é Ford. É Rutherford. Ford é um nome que me foi dado no meu primeiro emprego remunerado na estação de rádio de James Brown. Eles decidiram encurtar meu nome polissilábico para apenas Ford, em vez de Rutherford.

Brian: Tudo bem. Agora, vamos entrar nisso. Há muitas descaracterizações espalhadas pelo Brasil sobre o Vidas Negras Importam (Black Lives Matter), sobre os protestos que estão acontecendo nas ruas e sobre o que são e quais são as demandas.

Eu trouxe você para o programa para que você pudesse esclarecer algumas dessas coisas, porque eu senti que estava nessa posição desconfortável de ser um homem branco, na casa dos 50 anos, tentando explicar o que está acontecendo em outro país, em um movimento que deveria ser protagonizado por negros. Então, minha pergunta é... No Brasil, em 2013, tivemos protestos maciços nas ruas e, inicialmente, a demanda era pelo direito gratuito ao transporte público. Dentro de três ou quatro dias, eles haviam sido completamente cooptados. E havia cerca de 20 demandas sendo gritadas nas ruas. Então, acho importante explicar quais são as demandas e por que elas ainda são coesas após duas semanas. Você poderia começar talvez falando sobre isso? O que as pessoas estão exigindo e por quê?

Glen: Bem, em qualquer cidade as demonstrações podem ser o local de muitas demandas diferentes. Mas todas essas manifestações - e o New York Times disse que houve duas mil manifestações em um período de duas semanas em todas essas demonstrações, os slogans do Vidas Negras Importam e os banners do Vidas Negras Importam dominaram. Mas o Vidas Negras Importam, como organização, possui apenas 14 grupos afiliados nos Estados Unidos, em 14 cidades, e três afiliados no Canadá. Mas houve manifestações em todos os estados da União e na maioria das cidades de qualquer tamanho e em muitas cidades das quais você nunca ouviu falar. Eles até aconteceram em cinco cidades de New Hampshire, que praticamente não tem população negra.

Claramente, essas não eram duas mil manifestações do Vidas Negras Importam, mas em praticamente todas elas o Vidas Negras Importam gerava slogans, demandas, cartazes etc., ou seja, era o tema dominante.

Brian: Ok, mas de certa forma, parece quase como Antifa no sentido em que as pessoas estão apenas se chamando Vidas Negras Importam e isso as torna de fato parte de Vidas Negras Importam. E não há realmente tanto controle do topo, por assim dizer.

Glen: Vidas Negras Importam é obviamente um bom slogan. Carrega bem, as pessoas gostam. E, embora houvesse muitos outros slogans, se havia algum slogan único gritado e impresso, era o Vidas Negras Importam. Mas havia muitos outros. Mas nós também, e o que há de diferente nessa onda de manifestações é o número de brancos envolvidos. Como eu disse, manifestações em todas as cidades importantes em New Hampshire, manifestações no Alasca, manifestações em lugares onde existem muito, muito poucos negros. A maioria dessas manifestações era predominantemente branca e os brancos, especialmente para não se sentirem estranhos - como você diz que às vezes está falando ou sendo colocado em uma posição em que parece estar falando por pessoas negras -, eles adotam o slogan dominante, os slogans mais aceitos politicamente. E esses são os slogans do Vidas Negras Importam. Portanto, Vidas Negras Importam não apenas ecoou pelo país, mas o slogan assumiu um tipo exagerado de ressonância em lugares que não poderiam ter um grupo afiliado de Vidas Negras Importam.

Não há conspiração qualquer envolvida aqui. É uma multidão agindo como uma multidão e especialmente muitas pessoas brancas que querem dizer a coisa politicamente correta. E em 2020, isso parece ser “Vidas Negras Importam”.

Brian: Os Estados Unidos têm uma longa história de antirracismo. Ao contrário do Brasil, por exemplo, houve um forte movimento nos Estados Unidos durante o século 18 em alguns setores do população, como os Quakers, contra a escravidão a ponto de mesmo que eu entenda que isso aconteceu em alguns lugares, oficialmente escravidão não era permitido no norte do país naquela época. Historicamente, a Ku Klux Klan e os supremacistas brancos inventaram insultos aos brancos que tentam mostrar solidariedade aos movimentos negros.

Che Guevara disse que “se você está tremendo de indignação por qualquer injustiça cometida em qualquer lugar do mundo, você é meu companheiro”. Mas há pessoas que parecem pensar que os brancos que marcham em solidariedade contra a violência racista da polícia ou algo assim têm algum tipo de problema psicológico. E o que eu vi surgindo recentemente - vi em um artigo que até foi impresso no Brasil que dizia que a razão principal pela qual as pessoas estão marchando é porque tem complexo de culpa branca. Ou seja, não é por solidariedade, é por um complexo de culpa. Qual é a sua opinião sobre isso?

Glen: Bem, eu gostaria que mais pessoas brancas nos Estados Unidos sentissem alguma culpa, se não solidariedade. Temos que lembrar que a maioria das pessoas brancas nos EUA, inclusive durante a última eleição, sempre votou no que nós, no Black Agenda Report, chamamos de partido dos homens brancos. Nos Estados Unidos, um dos dois partidos, metade do sistema de duopólio, é sempre reservada para o que chamamos de partido dos homens brancos. Esse é o partido cujo princípio organizador é abertamente a supremacia branca. Um dessas partidos políticos nos EUA é sempre assim. E a maioria dos brancos vota nesse partido [Republicano]. Não devemos ter um senso exagerado de quão avançado os Estados Unidos estão historicamente em relação ao Brasil. Os EUA tiveram que travar uma guerra civil na qual pelo menos 600 mil pessoas morreram para acabar com a escravidão nos estados escravocratas. A sistema de Jim Crow, de subjugação negra, foi restabelecido nos Estados Unidos menos de 20 anos após o fim da guerra civil e durou quase cem anos. Nos anos anteriores à guerra civil, antes que o Sul provocasse a guerra civil, a Suprema Corte dos EUA havia decidido que os estados do sul, os estados escravocratas, eram corretos e os negros não tinham direitos que nenhum homem branco deveria proteger, e que os brancos nos estados do norte eram obrigados a capturar e devolver escravos fugitivos. Portanto, não nos exageremos à força da opinião antirracista e anti-escravidão no norte ou no sul dos Estados Unidos.

Brian: Obrigado por me corrigir nisso. Eu estava apenas tentando entender algo. Eu não acho justo pessoas da esquerda estarem acusando pessoas que estão marchando contra a violência policial racista no momento, de fazê-lo por algum tipo de problema psicológico. Considerando que se eles estivessem marchando com os curdos, ou algo assim, isso seria ótimo, mas se você estiver marchando em solidariedade com os negros, é um sinal de que você tem algum tipo de problema psicológico. Eu acho que essa é uma questão em que talvez eu esteja colocando muito peso em algo que vi circulando e que eu pessoalmente não entendo por que há essa distinção entre, por exemplo, marchar em solidariedade às pessoas na Guatemala ou em algum outro lugar. E, “oh, é ótimo esse cara ser um verdadeiro esquerdista”. Mas se você está marchando em solidariedade com ativistas anti-violência policial que são negros, você deve ter algum tipo de complexo de culpa branca.

Glen: Bem, claramente, há claramente uma pessoa que pretende ser ou de alguma forma se projeta como alguém da esquerda nos Estados Unidos - ele ou ela é o único com problema psicológico e ele ou ela não é de esquerda de boa-fé de qualquer tipo, porque ele ou ela não reconhece a supremacia branca como uma questão de esquerda. Certamente isto é um problema para aqueles de nós que somos marxistas. Mas, você sabe, há muitos marxistas falsos em todo lugar. Eu sei que eles estão aqui nos EUA, e tenho certeza que devem ter muitos marxistas falsos no Brasil. Bem, Brasil e Estados Unidos são diferentes, pois o racismo é pelo menos reconhecido nos Estados Unidos como uma realidade. É reconhecido pelos racistas e reconhecido também pelos antirracistas. A esquerda da América Latina e da América do Sul sempre teve um problema em lidar com a questão da raça e, em um nível muito fundamental, tem um problema em falar a linguagem da justiça racial, além de dizer que todos são iguais.

É bastante frustrante para muitos de nós da esquerda no norte em termos de lidar com esquerdistas na América Latina. Quero dizer, observamos que muitas de suas principais organizações de esquerda, como o Partido dos Trabalhadores, não têm nada em termos de representação dos negros na sua liderança de acordo com sua porcentagem da população geral. Observamos que na Venezuela, onde o apoio popular ao Partido Socialista deriva principalmente de venezuelanos negros e pardos e indígenas, essas pessoas também não estão tão fortemente representadas na liderança do partido. Há um problema racial na esquerda na América Latina. Há um problema racial na esquerda nos Estados Unidos. Mas isso não tem nada a ver com diferentes graus de culpa. Complexo de culpa não é disso que se trata.

Brian: Gostaria de perguntar agora: porque você é um cavalheiro mais velho. Espero que você não se importe de eu dizer isso. Eu também não sou tão jovem, mas você é alguém que se lembra da época dos Panteras Negras, obviamente o cofundador do Black Agenda Report, Bruce Dixon, que faleceu ano passado, era na verdade um ex-membro dos Panteras Negras.

Glen: E eu também.

Brian: OK. Eu não tinha certeza disso, mas eu só queria ter certeza. Então você é um ex-membro dos Panteras Negras. Agora, algumas pessoas estão comparando o que está acontecendo nas ruas dos EUA neste momento desfavoravelmente com o que aconteceu durante a época do movimento Panteras Negras, embora ambas pareçam ter derivado do racismo estrutural na polícia e da violência racista estrutural. Você poderia comparar os objetivos e as táticas usadas pelos Panteras Negras com o que está acontecendo agora nas ruas?

Glen: Não houve mudanças fundamentais nas relações de poder neste país nos últimos 50 anos, desde os dias do Partido Panteras Negras. Simplesmente agora há toda uma multidão de negros no Partido Democrata que administra o regime de encarceramento em massa imposto após as rebeliões negras - e isso inclui as atividades do Partido Panteras Negras - as rebeliões negras do final dos anos 60. A maneira como o regime respondeu às rebeliões negras foi impor esse regime de encarceramento em massa negra, que resultou na população carcerária explodindo de apenas 200.000 em 1970 para 2,3 milhões hoje. Essa é a escala da disseminação deste regime. E visava duas coisas. Número um: criminalizando a população negra como um todo, para que um estado policial virtual pudesse ser imposto seletivamente aos Estados Unidos negro. E também foi uma operação de contra-insurgência que teve como alvo ativistas, ativistas radicais como o Partido dos Panteras, mas também outros, para neutralizar em uma forma muito rápida.

Existem semelhanças entre o início do movimento que se tornou um grande movimento popular na década de 1960 e o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas que estiveram nas ruas gritando slogans pediram o controle comunitário da polícia. O controle comunitário da polícia foi provavelmente a demanda mais importante do Partido dos Panteras Negras.

Sua prática nas ruas pelas quais se tornaram mundialmente famosos era de iniciar patrulhas comunitárias da polícia. Ou seja, os Panteras entravam em carros e seguiam os policiais enquanto os policiais passavam em suas patrulhas. E se notassem que a polícia abusava de qualquer cidadão negro, eles saíam dos carros, armados e com câmeras, e faziam anotações à distância sem interferir. Portanto, essas patrulhas foram baseadas em algumas patrulhas de alerta comunitária que haviam sido iniciadas em 1965 em Los Angeles, onde basicamente as pessoas do bairro faziam a mesma coisa, seguiam a polícia, vigiava a polícia. Portanto, uma das principais exigências do Partido Panteras Negras era que o controle sobre a polícia fosse dado à comunidade.

A comunidade contrataria e demitiria policiais e decidiria exatamente qual era a natureza do policiamento. Obviamente, não queríamos que a polícia que controlávamos se comportasse como um exército de ocupação, que é o modo como a polícia se comporta em todas as comunidades negras. Mas como é uma força policial controlada pela comunidade? Como isso funciona? O que está protegendo? Essas foram todas as questões que o Partido Pantera pelo menos levantou. Agora, o nível de repressão que o FBI desceu sobre o Partido, que o declarou a principal ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, impediu o Partido de explorar completamente as possibilidades de controle comunitário da polícia. O Partido estava muito mais preocupado em sobreviver até o dia seguinte sob esse ataque policial. Mas essas perguntas estão sendo ou estão começando a ser examinadas por grupos atualmente nos EUA, que estão nas ruas nas últimas semanas, que hoje pedem o controle comunitário da polícia. E é uma demanda de movimento total, com organizações em 22 cidades que se juntaram à coalizão, pressionando pelo controle comunitário da polícia. Em Chicago, onde o movimento é mais forte, da Câmara de 50 vereadores, 19 deles copatrocinaram uma PL para o controle comunitário da polícia. E esses mecanismos de controle da comunidade não têm nenhuma semelhança com os conselhos de revisão da polícia cidadã. No caso de Chicago, esses seriam conselhos da comunidade eleitos pelas comunidades locais. E esses membros eleitos contratariam e demitiriam policiais e escreveriam as diretrizes sobre o comportamento da polícia, não apenas as circunstâncias em que poderiam usar a força e medidas simples como essa, mas as diretrizes que basicamente definem o que é policiar. Então, em Chicago, eles já colocaram no papel e transformaram em legislação as ideias que foram desenvolvidas ou que estavam começando a ser articuladas pelo Partido dos Panteras Negras há 50 anos.

Brian: Portanto, nesse sentido, você não concordaria, por exemplo, com uma declaração em um artigo publicado recentemente no Brasil que diz que as pessoas nas ruas agora são ativistas de políticas identitárias que não têm nenhuma relação com o que os Panteras Negras estavam lutando?

Glen: Há todo tipo de pessoas nas ruas. O que é notável nas duas últimas semanas é a explosão do descontentamento popular geral com o regime e sua aparição militante nas ruas. Mas toda maldita tendência que poderia ser chamada de esquerda está nas ruas. E esse também foi o caso do movimento Occupy Wall Street de 2011. Os organizadores do Occupy Wall Street eram anarquistas - um grupo muito pequeno deles. Eles são os que acenam com as mãos assim e chamam ‘verificação de microfone, verificação de microfone’. E eles iniciaram os protestos, as ocupações, mas em pouco tempo foram superados em número por todas as tribos concebíveis da esquerda, incluindo, eventualmente, muitos negros que não eram politicamente alinhados com aquele tipo específico de anarquista que os iniciou. Então, se você fala sobre quem estava envolvido no Occupy Wall Street, era quase todo mundo. E se a mesma pergunta é levantada hoje sobre a recente onda de protestos, é ainda mais. Toda tipo de maldita pessoa que se possa imaginar. Você sabe, houve uma crise de legitimidade do regime de Trump. Este é um regime que lidera o mundo de longe na contagem de corpos de Covid-19, um regime que se mostra incapaz de proteger sua população de uma doença contagiosa. Um regime que não possui rede de saúde pública - não existe nos Estados Unidos. E essa realização foi um choque para a população. Mas antes que eles pudessem superar essa realização chocante, o mundo inteiro, certamente os EUA mergulharam no que está sendo descrito como uma Grande Depressão, outro choque. E então as pessoas foram trancadas em muitas localidades por semanas e semanas a fio. E então vemos a execução macabra e extrajudicial, o assassinato metódico, que se estende por cerca de oito minutos excruciantes de um homem negro por um policial. Vemos os dois rostos, e essa foi a gota d'água.

Há outro fator envolvido nisso - foi uma tempestade perfeita por muitas razões - e esse é o fenômeno de Bernie Sanders. Bernie Sanders, o suposto socialista que não é socialista, mas transformou o socialismo em uma palavra popularmente aceitável nos Estados Unidos pela primeira vez em, talvez, 70 anos. Bernie Sanders desistiu da corrida após a ativação, energizando dezenas de bilhões de pessoas na sua maioria jovens. E eles estavam muito, muito frustrados. Eles acabaram de experimentá-lo saindo e queriam fazer alguma coisa. E isso se tornou parte dos fatores nessa tempestade perfeita. E então tivemos quatro anos em que uma parte da classe dominante, que é centrada no Partido Democrata e controla a maioria da mídia popular, tem chamado o presidente em exercício de traidor do país, um fantoche de uma potência estrangeira, e tem afirmado que cem mil dólares em dinheiro russo gastos no Facebook quase derrubaram todo o sistema político dos EUA, fazendo o regime parecer bastante instável e, em muitos aspectos, ilegítimo. Portanto, esta é uma crise de legitimidade da estrutura política econômica capitalista, bem como uma crise de raça.

Brian: É interessante você mencionar tudo isso com a fobia dos democratas da Rússia, e da traição de Bernie Sanders. A questão dele “traindo” todo mundo me lembra um pouco do artigo de Jones Manoel que eu traduzi que vocês publicaram, que fala sobre esse fetiche que os marxistas ocidentais têm por perder e de acusar os outros de traição e coisas assim, sabe. E eu também identifico um tipo de individualismo raivoso dentro da esquerda estadunidense. É sempre sobre o indivíduo, nunca se trata de um movimento. Mas acho que gostaria de perguntar a você… não temos muito mais tempo. Sobre o Partido Democrata e a ideia da traição... Como o Partido Democrata está tentando cooptar o movimento que está acontecendo nas ruas agora, na sua opinião?

Glen: O papel do Partido Democrata é ser um cemitério para movimentos sociais. Mais uma vez, neste sistema de duopólio, você tem um partido cujo princípio organizador é a supremacia branca, seja falando em palavras códigos ou, como Trump, jogando carne vermelha nos racistas - é por isso que Trump é tão popular. E esse partido continua a ter a lealdade da maioria dos brancos no país. O Partido Democrata, portanto, é o lar de uma minoria de brancos. Praticamente toda a população negra e pelo menos dois terços da população de língua espanhola e toda a atividade política no país que não é supremacista branco vive no Partido Democrata. Portanto, todos os empresários que apoiam algum grau de igualdade racial, o que quer que isso signifique na cabeça de um empresário, são democratas. E os radicais que se chamam socialistas como Bernie Sanders e pessoas realmente à esquerda dele, todos estão aglomerados no Partido Democrata.

Mas é um partido corporativo. As multinacionais são as que pagam suas contas. Então, todas essas entidades de esquerda são capturadas pelo Partido Democrata. O Partido Democrata tem um grande trabalho a fazer para neutralizar todo mundo no país que não é abertamente racista dentro daquela única tenda para que eles não tomem atitudes que de alguma forma prejudiquem os negócios dos chefes corporativos.

Brian: Acho que a pergunta é: para onde você acha que esse movimento vai? Vemos que eles conseguiram desmantelar a polícia em Minneapolis, o que eu acho que é um... temos que ver o que realmente acontece, você sabe, mas isso é uma coisa historicamente interessante. O PT tentou aprovar emendas constitucionais três vezes, para eliminar também a Polícia Militar no Brasil. Portanto, é uma bandeira histórica do PT também desmilitarizar a polícia. Mas o que eu vi até agora - eu não sabia disso sobre Chicago e é minha cidade natal então eu deveria saber um pouco mais, eu acho. Não tenho muita fé na prefeita Lori Lightfoot. Ela mesma é policial.

Glen: Ela é policial. Ela estava no conselho policial. Era um membro amigável da polícia no conselho policial.

Brian: Ela protegeu policiais assassinos quando ela estava no conselho da polícia. Mas já vi algumas coisas acontecendo, como em Minneapolis, São Francisco, como Nova York, aprovando uma nova lei, tornando ilegal para eles ocultar relatórios de má conduta do público ou algo assim. Então, parece-me que algo está acontecendo lá. O que você acha que vai acontecer?

Glen: Olha, esses democratas no poder em Minneapolis e Nova York e em quase todas as grandes cidades, eles não vão dissolver a polícia. Eles podem alegar estar cortando o financiamento da polícia. O fato é que agora estamos em uma grande depressão. Se houver alguma semelhança com o grande colapso de 12 anos atrás, os gastos locais e estaduais no governo diminuirão drasticamente porque as receitas tributárias diminuem drasticamente em grandes depressões e em colapsos.

E isso será considerado um corte de financiamento da polícia. Isso são cortes que ocorreriam de qualquer maneira. Mas você não vai se livrar da polícia como ela é, contando com políticos democratas que sempre apoiaram e reforçaram as impunidades da polícia no passado. Esse é o trabalho de um movimento. É um trabalho para o controle comunitário da polícia. Somos nós, as pessoas nas comunidades, que buscam autodeterminação. Essa é a verdadeira democracia.

Somos nós que temos que decidir qual é a natureza do policiamento. Sabemos hoje que isso se aplica a todas as forças policiais dos Estados Unidos, que 90% de suas horas de trabalho, 90% de seus dias não têm nada a ver com prisões criminais. Tem a ver com estabelecer uma presença do tipo militar e assustar as pessoas, supostamente, para que façam a coisa certa, seja o que for. Tem a ver com disputas domésticas. Tem a ver com lidar com pessoas que têm problemas mentais porque também não temos sistema de saúde mental nos Estados Unidos.

Todas as instalações de saúde mental praticamente foram fechadas nas décadas de 1960 e 1970. E assim os loucos estão nas ruas e a polícia os mata em números recordes. Então, temos que definir o que é polícia. Isso faz parte do movimento de controle comunitário e o reembolso do movimento policial não será completo até exigir que os fundos que supostamente sejam desviados do departamento de polícia para os programas sociais também estejam sob o controle da comunidade, que os programas sociais que supostamente vão substituir a presença policial será também controlado pela comunidade.

Como qualquer assistente social justa nos EUA lhe dirá que o programa social do governo para o qual trabalham não é um aliado de seus clientes, nem um aliado das pessoas da comunidade que deveriam ser os beneficiários do serviço. E, em muitos aspectos, esses programas sociais são inimigos do povo. Portanto, eles também precisam ser levados ao controle da comunidade, antes que possamos falar sobre a substituição de novas instituições, novas forças para o trabalho ou as funções que a polícia atualmente e de maneira ruim, letal e assassina ocupam.

Brian: Ok. Obviamente, isso não tem sido uma prioridade dos democratas ou do Partido Democrata, nem mesmo dos chamados vereadores democratas progressistas, o que seja. No entanto, parece que alguma mudança está acontecendo. E nem toda a mudança é algo que o Partido Democrata normalmente apoiaria se não fosse por toda essa pressão. Se eles não tivessem queimado a delegacia em Minneapolis, se não houvesse todas essas pessoas nas ruas….

Então, quero perguntar o que você está vendo como positivo no resultado desses protestos. Eu não estou tentando dar crédito aos democratas com isso.

Glen: É positivo quando eles afirmam que concordam que a polícia deve ser dissolvida e que a estrutura atual não pode ser reformada, mas eles não farão as reformas. Então eles foram forçados pelo pessoal da rua a ecoar os slogans do Vidas Negras Importam. Isso não significa que eles sejam realmente convertidos em reformadores da polícia. Eles não são. Eles vão tentar fugir com o mínimo possível. Eles ainda respondem às pessoas que controlam o Partido Democrata. E essa é a oligarquia. De fato, um dos oligarcas, Bloomberg, entrou oficialmente na disputa pela presidência e foi apoiado por um número embaraçoso de prefeitos negros. Então, sabemos quem dirige o Partido Democrata e eles são as pessoas que querem que o policial guerreiro defenda seus bilhões, defenda seus interesses. E seus interesses estão por toda a sociedade. Eles possuem este maldito lugar. Então, o que temos que fazer, e isso não significa interromper essas manifestações, mas o que também deve fazer, e essa é a parte mais difícil, é começar o trabalho árduo, o trabalho sujo, o trabalho diário na comunidade, na construção de constituintes reais para o controle comunitário da polícia. O verdadeiro trabalho duro de descobrir como os serviços sociais que supostamente se beneficiarão da alienação de fundos da polícia, como eles realmente devem estar funcionando. Eles precisam de reforma também. E isso significa entrar em contato e trabalhar muito de perto com assistentes sociais negros e latino-americanos e progressistas brancos, que podem lhe dizer o que realmente há sobre as falhas da atual rede de distribuição de serviços sociais.

Tudo isso é trabalho duro. Este é o trabalho de uma vida. Mas esse trabalho agora é possível por causa da onda de manifestações, por causa das, em princípio, concessões que os governantes fizeram, ou melhor, os servidores políticos dos governantes. Essa é a abertura pela qual precisamos nos apressar e enfrentar uma série de projetos de reorganização social e de empoderamento das pessoas.

Brian: Isso pelo menos dá um pouco mais de esperança. Há todos os tipos de problemas acontecendo agora, eu sei, em todo o mundo. Mas é animador ver tantas pessoas indo às ruas e notei recentemente uma matéria que dizia que não parece ter havido um aumento significativo na transmissão do coronavírus como resultado desses manifestações. Parece que é um pouco mais seguro estar nas ruas do que as pessoas pensavam. E os protestos também estão aumentando aqui no Brasil e houve alguns protestos de solidariedade. Como você sabe, no ano passado, a polícia do Rio de Janeiro sozinha matou mais pessoas do que a polícia em todos os EUA. Portanto, o problema dos assassinatos policiais é realmente enorme aqui.

Glen: Vocês têm uma guerra racial de mão única no Brasil e espero que a esquerda brasileira reconheça essa realidade. Temos policiais assassinos nos EUA, mas vocês têm serial killers que trabalham todos os dias. Isso é nada menos que a guerra racial que está acontecendo.

Brian: É por isso que eu trouxe esse assunto sobre pessoas brancas que saíram às ruas nos Estados Unidos, porque o que acontece no Brasil - antes de tudo, há muitas favelas onde nem todo mundo está… elas não são tão segregadas como guetos americanos, mas normalmente quando há um assassinato racista da polícia em uma favela, os moradores protestam, saem para a rua, queimam pneus, bloqueiam a rua. E a mídia vem e inventa uma história sobre por que esse tumulto está acontecendo. Eles não dizem que é devido à violência policial. E você quase nunca vê brancos de classe média saindo para a rua e se unindo. Eles têm medo, porque sabem que a polícia não leva prisioneiros aqui - eles podem começar a atirar nas pessoas. Eu acho que muitas vezes eles têm medo, mas também têm medo nos EUA e as pessoas ainda estão indo para as ruas, então eu acho que seria ótimo ver mais pessoas saindo na rua contra a violência policial. Como eu disse antes, é uma batalha histórica do PT eliminar a Polícia Militar - a existência deles é uma remanescente da ditadura. E ninguém pode se livrar deles - eles precisam mudar a constituição para fazê-lo. Eles não respondem ao estado de direito no Brasil - eles têm seus próprios tribunais e nunca são punidos, e é por isso que também acho positivo que vários desses policiais supremacistas brancos assassinos agora estejam enfrentando acusações de homicídio nos Estados Unidos. E isso é algo que eu acho que deveria acontecer mais no Brasil, seria bom ver isso acontecer, mas por enquanto nunca acontece.

Glen: Você tem muito trabalho a fazer no Brasil. Em termos do que pode ser feito nesta parte do hemisfério, desejo que as pessoas prestem mais atenção às suas próprias obrigações de solidariedade recíproca nos EUA. Houve, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, manifestações de solidariedade com os negros nos Estados Unidos. Mas não houve muitos gestos de solidariedade dos negros nos Estados Unidos para as populações que são vitimadas diariamente pelos militares dos EUA em todo o mundo. Isso está realmente faltando. A solidariedade deve ser recíproca e, francamente, os ativistas dos EUA não estão fazendo sua parte.

Brian: Tudo bem, acho que vou deixar assim. Muito obrigado, tem sido muito interessante e acho que as pessoas vão gostar muito disso. E acho que vou continuar enviando para vocês trabalhos traduzidos por escritores brasileiros para que vocês possam publicar no Black Agenda Report. Se eu vir algo interessante, como aquela matéria de Jones Manoel, que achei legal.

Glen: Claro, esse é o tipo de coisa que precisamos executar no Black Agenda Report, a fim de enfatizar com mais força a obrigação dos negros estadunidenses de ter solidariedade com as pessoas no Brasil e na Palestina, e na África do Sul e em qualquer lugar do mundo onde o imperialismo dos EUA está exercendo sua influência maligna.

