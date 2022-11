Não há dúvida de que a operação militar especial da Rússia na Ucrânia terminará com sucesso, diz Kremlin

A declaração é do porta-voz oficial do presidente russo edit

Apoie o 247

ICL

TASS - A Rússia não tem dúvidas de que haverá um resultado bem-sucedido de sua operação militar especial na Ucrânia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres na quarta-feira (23).

O porta-voz do Kremlin foi questionado por repórteres se ele concordava que o futuro da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO, na sigla em inglês) depende do sucesso da operação especial russa na Ucrânia.

"Podemos concordar com isso com a reserva de que o futuro e o sucesso da operação especial não estão em dúvida", disse ele.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.