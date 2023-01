"Não podemos ficar indiferentes com o que ocorre no Brasil", diz chefe de Governo da Itália

Apoie o 247

ICL

247 - A primeira-ministra da Itália Giorgia Meloni, líder de uma coalizão de direita, condenou os ataques à democracia no Brasil neste domingo (8).

"O que está acontecendo no Brasil não pode nos deixar indiferentes. As imagens da irrupção nos gabinetes institucionais são inaceitáveis ​​e incompatíveis com qualquer forma de dissidência democrática", escreveu no Twitter a chefe de governo italiana. Ela defendeu o "retorno à normalidade" como algo urgente e manifestou solidariedade "com as instituições brasileiras".

Quanto accade in Brasile non può lasciarci indifferenti. Le immagini dell’irruzione nelle sedi istituzionali sono inaccettabili e incompatibili con qualsiasi forma di dissenso democratico. È urgente un ritorno alla normalità ed esprimiamo solidarietà alle Istituzioni brasiliane. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 8, 2023

