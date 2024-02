'Não querem paz no Oriente Médio', diz Rússia após EUA vetarem resolução de cessar-fogo na ONU

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik Brasil - Os Estados Unidos, ao vetarem outra resolução que pedia um cessar-fogo em Gaza, demonstraram que não querem a paz no Oriente Médio e estão apenas perseguindo seus próprios interesses geopolíticos, disse o representante permanente da Rússia na Organização das Nações Unidas (ONU), Vasily Nebenzya.

"O verdadeiro objetivo de Washington não é alcançar a paz no Oriente Médio, tampouco proteger os civis, mas avançar sua agenda geopolítica, exigindo a qualquer custo que o seu aliado mais próximo da região seja protegido", disse Nebenzya durante encontro do Conselho de Segurança da ONU nesta terça-feira (20).

continua após o anúncio

Os EUA usaram, pela terceira vez, seu poder de veto para bloquear uma resolução de cessar-fogo no conflito entre Israel e Hamas. A resolução, proposta pela Argélia, apelava por "um cessar-fogo humanitário imediato a ser respeitado por todas as partes".

Nebenzya classificou a resolução elaborada pela Argélia como "robusta" e "equilibrada". Foram 13 votos favoráveis à proposição argelina. Apenas os EUA votaram contra.

continua após o anúncio

O projeto também previa que todas as partes no conflito cumprissem "suas obrigações conforme o direito internacional", em particular em relação a todos os civis e reféns, além de exigir a libertação imediata e incondicional de todos os reféns.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia apelou às partes para que cessassem as hostilidades. O presidente russo, Vladimir Putin, já afirmou que a resolução da crise do Oriente Médio passa pelo reconhecimento de "dois Estados", aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: