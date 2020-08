“Não quero que sangue seja derramado para que eu continue no poder”, diz presidente do Mali, que renunciou após golpe

Após sofrer um violento golpe militar, o presidente do Mali, Ibrahim Bubacar Keita, renunciou à cadeira de presidente, em cadeia nacional de TV. Keita também afirmou que o parlamento será dissolvido: “não quero que sangue seja derramado para que eu continue no poder” edit

247 - O Mali não tem mais presidente. Ibrahim Bubacar Keita, renunciou em meio a ameaças e possíveis onda de violência por parte dos golpistas. Keita afirmou, em cadeia nacional de TV: “não quero que sangue seja derramado para que eu continue no poder.”

A reportagem do portal Uol destaca que “militares rebeldes se amotinaram e prenderam Keita e o primeiro-ministro de Mali, Boubou Cissè. Um médico local informou à AFP que "soldados furiosos pegaram em armas no acampamento de Kati e atiraram para o ar.”

A matéria ainda lembra que “a razão dessa revolta ainda não está clara. Testemunhas falam em problemas no pagamento dos salários, mas o governo não confirma essa informação. A Comunidade de Estados do Oeste da África (Cedeao) condenou a investida de "militares golpistas" contra Keita e Cissè, exigindo sua libertação imediata e anunciando o fechamento das fronteiras com o Mali.”

