'Não vê TV nem celular': a menina de 2 anos que viralizou falando palavras difíceis

Oftalmologista. Tiranossauro Rex. Proparoxítona. Propositalmente. Alice acabou de completar 2 anos, mas pronuncia tão bem essas palavras enormes que viralizou nas redes sociais. A reportagem é do portal G1.

O primeiro vídeo em que ela aparece e que começou a ser muito compartilhado na internet foi em fevereiro deste ano. "E aí foi numa sequência, tudo muito rápido", conta a mãe, Morgana Secco.

Como costuma ocorrer com outras crianças, vídeos começaram a ser gravados desde que Alice nasceu e são exibidos para amigos e familiares por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens.

O processo de aquisição da linguagem de Alice ganhou força por volta dos 8 meses de idade, quando tentava falar a palavra "batata", balbuciando "tatáta". Com 1 ano e 1 mês, ela passou a tentar repetir todas as palavras que ouvia em casa e a falar frases com diversas palavras.

"Foi nessa hora que a gente percebeu que tinha uma facilidade com isso e que ela gostava, era algo precoce em relação a outras crianças", conta Morgana.

Apesar da dificuldade de compreensão inerente à idade, os pais contam que costumam explicar para a filha os motivos por trás de pedidos ou atividades do dia-a-dia, por exemplo, Em um dos vídeos, a mãe pergunta a ela por que se deve comer brócolis. "Pro corpo ficar forte. Faz muito bem pra saúde", responde Alice, enquanto come o vegetal.

