NASA adia plano de pousar homem na Lua para 2026 após falha em missão não tripulada

247 - A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA, na sigla em inglês), dos Estados Unidos, adiou a primeira missão tripulada do país norte-americano à Lua em mais de meio século para setembro de 2026, visando "trabalhar nos desafios" de desenvolvimento e integração dos sistemas de espaçonaves do programa Artemis, disse o administrador da agência espacial dos EUA, Bill Nelson, a repórteres, nesta terça-feira (9).

Para dar [às] equipes da Artemis mais tempo para trabalhar nos desafios com os primeiros desenvolvimentos, vamos dar mais tempo ao Artemis II e ao Artemis III", disse Nelson em uma teleconferência.

"Estamos ajustando nosso cronograma para o Artemis II para setembro de 2025 e setembro de 2026 para o Artemis III, que enviará humanos pela primeira vez ao polo sul lunar", complementou.

Ele também disse que não está preocupado que a China possa pousar astronautas na Lua antes dos Estados Unidos em 2026.

"Não tenho preocupação de que a China vá pousar antes de nós", disse Nelson. "Acho que a China tem um plano muito agressivo. Acho que eles gostariam de pousar antes de nós... Com nosso pouso em setembro de 2026, será o primeiro pouso".

Mais cedo nesta terça-feira, a primeira missão robótica comercial não tripulada dos EUA para enviar cargas científicas para a Lua falhou, pois a espaçonave estava ficando sem combustível após problemas pós-lançamento e não conseguiu realizar um pouso suave na superfície lunar como planejado, anunciou a Astrobotic em um comunicado.

"Dado o vazamento de combustível, infelizmente não há chance de um pouso suave na Lua", disse a Astrobotic em uma mensagem no Twitter. "Atualmente esperamos ficar sem combustível 40 horas a partir de agora".

O foguete Vulcan da United Launch Alliance (ULA) transportando o módulo lunar Peregrine da Astrobotic foi lançado conforme programado do Complexo de Lançamento 41 na Estação Espacial da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, na segunda-feira.

O módulo Peregrine estava programado para pousar na Lua em 23 de fevereiro, transportando cargas da NASA para desenvolver capacidades necessárias para explorar a Lua antes dos pousos tripulados no programa Artemis, disse a NASA.

Peregrine transportava 21 cargas científicas, incluindo seis planejadas para reconhecer a superfície da Lua em preparação para a missão tripulada Artemis III, disseram autoridades da NASA.

A missão Artemis III está programada para devolver os astronautas dos EUA à superfície lunar pela primeira vez em mais de 53 anos, incluindo a primeira mulher astronauta dos EUA e o primeiro astronauta negro dos EUA a caminhar na superfície lunar, disseram funcionários da NASA anteriormente. (Com informações da Sputnik).

