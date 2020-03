Elon Musk, presidente-executivo da empresa aeroespacial SpaceX, foi contratado pela Nasa para sondar o asteroide metálico 16 Psyche, que contém ouro suficiente para que todas as pessoas na Terra se tornassem bilionárias .Missão está planejada para 2022. edit

Sputnik - A NASA contratou Elon Musk, o presidente-executivo da empresa aeroespacial norte-americana SpaceX, para ajudá-los a sondar um asteroide próximo que contém ouro suficiente para que todas as pessoas na Terra se tornassem bilionárias.

O equipamento de construção de foguetes da SpaceX irá unir forças com a NASA para lançar uma nave espacial não tripulada rumo ao asteroide metálico 16 Psyche. A missão está planejada para 2022.

"A missão Psyche irá viajar para um asteroide único e rico em metais, também denominado Psyche, que orbita o Sol e se encontra entre Marte e Júpiter", informou a agência espacial norte-americana em comunicado.

"O asteroide é considerado ímpar sendo que aparentemente é composto majoritariamente por um núcleo exposto de níquel e ferro de um antigo planeta, sendo estes componentes as essências de construção do nosso Sistema Solar." O objeto espacial tem cerca de 193 quilômetros de diâmetro e é repleto de platina, ferro e níquel, escreve The Sun.

Levando em consideração os metais que o compõem, este asteroide poderia ser avaliado em US$ 10 quintilhões (R$ 45 quintilhões, ou seja, 45 com dezessete zeros atrás). Isso significa que se trouxéssemos este asteroide para a Terra, ele iria desvalorizar os preços dos materiais e dar cabo da economia mundial avaliada em R$ 346 trilhões.

Se tudo correr como planejado, a missão da NASA em parceria com SpaceX irá partir no verão de 2022 a partir do cosmódromo de Cabo Canaveral, na Flórida.

Felizmente, para a economia mundial, a missão da agência espacial tem como objetivo pesquisa científica e não tenciona realizar qualquer tipo de extração de minerais.

Supõe-se que o 16 Psique foi formado através de múltiplos impactos sobre o corpo original sem, entretanto, nunca ter sido atingido com força suficiente para destruí-lo.

O fragmento remanescente representaria o núcleo de ferro de um protoplaneta, possivelmente coberto por uma fina camada de silicatos ou componentes remanescentes do manto original.