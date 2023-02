Naufrágio de migrantes no sul da Itália mata ao menos 59, incluindo 12 crianças

A embarcação, transportando pessoas do Afeganistão, Irã e vários outros países, afundou em condições de mar agitado perto de Steccato di Cutro edit

Apoie o 247

ICL

ROMA (Reuters) - Pelo menos 59 pessoas morreram, incluindo 12 crianças, quando um veleiro de madeira que transportava imigrantes da Turquia para a Europa se chocou contra rochas perto da costa sul da Itália neste domingo, disseram autoridades.

O incidente reabriu um debate sobre migração na Europa e na Itália, onde as duras novas leis do governo de direita recém-eleito para instituições de caridade de resgate de migrantes atraíram críticas das Nações Unidas e outros.

O número provisório de mortos é de 59, mas deve aumentar, disse a ministra do Interior, Wanda Ferro, a repórteres.

Manuela Curra, funcionária do governo provincial, disse anteriormente à Reuters que 81 pessoas sobreviveram ao naufrágio, com 20 hospitalizadas, incluindo uma pessoa em terapia intensiva.

Enquanto os serviços de emergência vasculhavam o mar e a costa em meio a uma tempestade, Curra disse que os sobreviventes disseram que cerca de 140 a 150 pessoas estavam a bordo - sugerindo que algumas pessoas estavam desaparecidas.

A embarcação, transportando pessoas do Afeganistão, Irã e vários outros países, afundou em condições de mar agitado perto de Steccato di Cutro, um balneário na costa leste da Calábria, região que forma a ponta da bota da Itália.

O navio partiu de Izmir, no oeste da Turquia, há cerca de quatro dias e foi localizado a cerca de 74 quilômetros da costa no final do sábado por um avião operado pela agência de fronteira da União Europeia Frontex, disse a polícia italiana.

Barcos de patrulha foram mobilizados para interceptá-lo, mas o mau tempo os obrigou a retornar ao porto, disse a polícia, acrescentando que as autoridades mobilizaram unidades de busca ao longo da costa.

Entre os migrantes encontrados pela primeira vez na praia estava um bebê de alguns meses, segundo a agência de notícias ANSA.

"Quando chegamos ao ponto do naufrágio, vimos cadáveres flutuando por toda parte e resgatamos dois homens que seguravam uma criança", disse a médica de emergência Laura De Paoli à ANSA, acrescentando que o menino de sete anos estava morto.

Com a voz embargada de emoção, o prefeito de Cutro, Antonio Ceraso, disse ao canal de notícias SkyTG24 que testemunhou "uma cena que você nunca gostaria de ver em sua vida... uma visão horrível... que permanece com você por toda a sua vida".

Os destroços da embarcação de madeira, um veleiro turco, estavam espalhados por uma grande extensão da costa.

Um sobrevivente foi preso por acusações de tráfico de migrantes, disse a polícia alfandegária da Guardia di Finanza.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.