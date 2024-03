Navalny morreu de causa natural, diz chefe de espionagem russo

Sergei Naryshkin também disse que considerou "revoltantes" as reações no Ocidente à morte de Navalny edit

MOSCOU (Reuters) - O líder da oposição russa Alexei Navalny morreu de causa natural, disse nesta terça-feira o chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira (SVR) da Rússia, Sergei Naryshkin, segundo a agência de notícias estatal RIA.

"Não acho que tenha sido algum tipo de plano especial, mas, infelizmente, as pessoas têm uma peculiaridade: mais cedo ou mais tarde a vida acaba, elas morrem. Navalny teve uma morte natural, sim", afirmou Naryshkin a um entrevistador de televisão, segundo agências de notícias russas.

Ele estava respondendo a uma pergunta sobre se alguma força do Ocidente estava envolvida na morte de Navalny.

Naryshkin disse que considerou "revoltantes" as reações no Ocidente à morte de Navalny. "É claro que é bastante revoltante quando danças satânicas são realizadas no Ocidente em torno do caixão de Navalny", disse ele. "É imoral, baixo e antiético. O que mais há para dizer? Era totalmente previsível."

Navalny, o mais proeminente oponente do líder do Kremlin, Vladimir Putin, morreu no mês passado, aos 47 anos, em uma colônia penal no Ártico. Seus apoiadores alegaram que ele teria sido assassinado. O Kremlin tem negado qualquer envolvimento do Estado em sua morte.

