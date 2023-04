Navio de guerra dos EUA navega pelo Estreito de Taiwan após exercícios militares da China

O contratorpedeiro de mísseis guiados da classe Arleigh Burke, USS Milius, conduz operação no Estreito de Taiwan edit

247 - O navio de guerra norte-americano USS Milius navegou pelo Estreito de Taiwan no domingo (16), no que a Marinha dos EUA descreveu na segunda-feira como um trânsito "rotineiro", poucos dias depois que a China encerrou seus últimos exercícios militares ao redor da ilha, informa a Reuters.

A China considera Taiwan como parte de seu território e encerrou oficialmente seus três dias de exercícios em torno da ilha na segunda-feira passada, onde praticou ataques de precisão e simulou o bloqueio à ilha.

Os exercícios militares chineses foram uma resposta à reunião entre a autoproclamada presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, com o presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Kevin McCarthy. Reuniões oficiais desse tipo são vistas pela China como uma interferência nos seus assuntos internos da China e um apoio dos EUA à tentativa de separar Taiwan da China.

A 7ª Frota da Marinha dos EUA disse que o contratorpedeiro de mísseis guiados da classe Arleigh Burke, USS Milius, conduziu um "trânsito rotineiro no Estreito de Taiwan" através de águas "onde as liberdades de navegação e sobrevoo em alto mar se aplicam de acordo com a lei internacional".

O Comando de Teatro do Leste das Forças Armadas chinesas disse em um post na mídia social nesta segunda-feira (horário de Pequim) que organizou tropas para seguir e monitorar o contratorpedeiro dos EUA durante toda a operação.

A Marinha dos EUA navega navios de guerra pelo estreito cerca de uma vez por mês e também conduz regularmente missões semelhantes chamadas de liberdade de navegação no disputado Mar da China Meridional.

Na semana passada, o USS Milius navegou perto de uma das mais importantes ilhas artificiais e controladas pela China no Mar da China Meridional, Mischief Reef. Pequim o denunciou como ilegal.

A China continuou suas atividades militares em Taiwan desde o fim dos exercícios, embora em escala reduzida.

Na manhã de segunda-feira, o Ministério da Defesa de Taiwan disse ter avistado 18 aeronaves militares chinesas e quatro navios de guerra operando em torno de Taiwan nas 24 horas anteriores.

