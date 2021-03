Navio porta-contêineres fica preso no canal de Suez, bloqueando tráfego marítimo

Sputnik - Incidente causa longa fila de navios de carga e petroleiros. O canal egípcio é uma importante via navegável leste-oeste para o transporte global, uma vez que é a única maneira de ir do mar Mediterrâneo ao mar Vermelho.

A tripulação de um navio cargueiro com bandeira panamenha se viu em apuros na terça-feira (23), quando seu navio ficou preso de lado nas margens do canal de Suez, bloqueando todo o tráfego em ambas as direções do canal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julianne Cona (@fallenhearts17) "O navio à nossa frente encalhou ao atravessar o canal e agora está preso de lado, parece que vamos ficar aqui por um tempo", lê-se em uma publicação do usuário fallenhearts17 no Instagram, que é acompanhada por uma imagem alarmante de um enorme navio porta-contêineres preso no canal de Suez.

De acordo com os dados de rastreamento de navios, a embarcação encalhada é o MV Ever Given, um navio porta-contêineres com bandeira do Panamá, proprietário listado no Japão, possui 400 metros de comprimento por 59 metros de largura e tem uma tonelagem bruta de 219.079 toneladas.

O MV Ever Given foi registrado como tendo visitado o porto de Tanjung Pelepas, na Malásia, e tinha como destino Rotterdam, Países Baixos, onde deveria chegar em uma semana.

Não ficou imediatamente claro o que fez o MV Ever Given virar de lado no canal. A GAC, uma empresa global de transporte e logística, disse que a embarcação sofreu "um apagão ao transitar para o norte", sem dar detalhes, reporta o jornal The Times of Israel.

A proa do MV Ever Given estava tocando a parede leste do canal, enquanto sua popa parecia alojada contra a parede oeste, de acordo com dados de satélite. Vários rebocadores cercaram o navio, provavelmente tentando empurrá-lo para o lado certo, mostraram os dados. Na foto postada por fallenhearts17 uma pequena escavadeira pode ser vista tentando cavar a proa do navio da costa arenosa.

Importante rota marítima

Com o navio de lado, nenhum tráfego pode passar pelo canal, que é a única maneira de ir do Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, além do oceano Índico. Os dados de rastreamento mostram um verdadeiro congestionamento de tráfego se desenvolvendo em ambas as extremidades do canal, com dezenas de navios esperando para passar.

After all day trying to refloat the mega container ship 'Ever Given', in the Suez Canal, there is a steady log jam of ships waiting in the Mediterranean & Red Sea and in the canal itself pic.twitter.com/aGFKieoWqE — N South (@nat_ahoy) March 23, 2021 ​​Depois de todo o dia tentando desencalhar o mega navio de contêineres Ever Given, no canal de Suez, há um congestionamento constante de navios esperando no mar Mediterrâneo e no mar Vermelho, e no próprio canal

A movimentada hidrovia lida com cerca de 47 navios por dia, embora muitas vezes ocorram acidentes devido à sua estreiteza. Em 2014, dois enormes navios porta-contêineres colidiram na extremidade norte do Canal de Suez, e em 2018, um engavetamento de cinco navios aconteceu dentro do canal após o motor de um navio ter quebrado.

O canal foi construído entre 1859 e 1869 sob a direção do engenheiro francês Ferdinand de Lesseps e financiado pelos governos francês e egípcio. No entanto, Cairo perdeu todo o controle do canal depois que o endividado governo egípcio foi forçado a vender suas ações na empresa administradora para o Reino Unido em 1875. Em 1956, quando o contrato de arrendamento de 99 anos da empresa expirou, o presidente egípcio Gamel abd al-Nasser quis nacionalizar o canal, o que acarretou uma ofensiva britânico-franco-israelense, que invadiu e ocupou a zona do canal, fechando-a por quase um ano, até que a pressão dos EUA e da União Soviética os obrigassem a deixar o local.

Atualmente, cerca de 10% do comércio mundial flui através da hidrovia. Em 2015, o governo do presidente Abdel Fattah al-Sisi concluiu uma grande expansão do canal, permitindo-lhe acomodar os maiores navios do mundo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.