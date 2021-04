Navio que encalhou no Canal de Suez está parado novamente

Autoridades do canal buscam uma indenização de US$ 916 milhões contra o proprietário japonês de embarcação edit

247 - O navio Ever Given, que bloqueou o Canal de Suez por quase uma semana, em março, está parado novamente porque as autoridades do canal buscam uma indenização de US$ 916 milhões contra o proprietário japonês de embarcação. A informação foi publicada pela agência Reuters.

De acordo com fontes da Autoridade do Canal de Suez (SCA), uma ordem judicial havia sido emitida para o navio ser detido. As negociações sobre o pedido de indenização estavam em andamento, informou uma das fontes.

A UK Club, a seguradora de proteção e indenização (P&I) para o Ever Given, afirmou que o pedido do canal inclui US$ 300 milhões como "bônus de salvamento" e outros US$ 300 milhões para "perda de reputação".

"Apesar da magnitude da reclamação, os proprietários e suas seguradoras têm negociado de boa fé com a SCA", disse o UK Club, em um comunicado.

