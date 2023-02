Navios militares do Irã finalmente atracam no Rio

Apoie o 247

247 - Apesar da pressão contrária de Washington, dois navios militares iranianos finalmente atracaram no Rio de Janeiro. O vice-almirante Carlos Eduardo Horta Arentz, vice-chefe do Estado-Maior da Marinha, autorizou a atracação dos navios no Rio entre 26 de fevereiro e 4 de março, segundo despacho do último dia 23 no Diário Oficial.

O porta-helicópteros IRIS Makran e a fragata IRIS Dena chegaram em águas brasileiras na manhã de domingo (26) a devem ficar no Porto do Rio até o dia 4 de março.

A recém-chegada embaixadora dos EUA em Brasília, Elizabeth Bagley, chegou a dizer que as embarcações facilitaram o comércio ilícito e atos terroristas no passado e que, por isso, o Brasil não deveria autorizar a entrada delas.

O Brasil havia recusado o pedido do Irã para que as duas embarcações ficassem no Rio em meio à viagem do presidente Lula a Washington. A passagem pelo país faz parte de uma missão da Marinha do Irã que está sendo conduzida até o canal do Panamá.

Originalmente, os iranianos haviam pedido para atracar suas embarcações na capital fluminense entre os dias 23 e 30 de janeiro, o que o governo brasileiro havia aceitado.

A Marinha do Brasil concede liberação para embarcações estrangeiras atracarem no Brasil, mas somente após autorização do Itamaraty, que leva em consideração o pedido da embaixada solicitante e fatores logísticos. (Com Reuters).

