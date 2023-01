Navios militares iranianos atracarão em porto no Rio de Janeiro

A passagem faz parte de uma missão da Marinha do Irã que está sendo conduzida até o canal do Panamá edit

247 - A 86ª flotilha de navios de guerra da Marinha iraniana deve atracar no Rio de Janeiro nos próximos dias, conforme informações da agência Tasnim. A passagem faz parte de uma missão da Marinha do Irã que está sendo conduzida até o canal do Panamá.

O Dena é um navio de guerra da classe Mowj que ingressou na Marinha iraniana em junho de 2021. A embarcação está equipada com mísseis de cruzeiro antinavio, torpedos e canhões navais.

A outra embarcação é o Makran, um navio de base avançada pesando 121 mil toneladas. O petroleiro que virou navio de guerra pode transportar cinco helicópteros e é empregado para fornecer apoio logístico aos navios de combate. (Com Sputnik).

