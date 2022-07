Nazistas desfilam em frente a evento nos EUA que contou com Eduardo Bolsonaro e Trump (vídeo)

Apoie o 247

247 - Nazistas realizaram uma passeata no último sábado, 23, em frente a uma conferência de um grupo de direita dos Estados Unidos, o Turning Point. O evento ocorreu na cidade de Tampa, na Califórnia, e contou com a presença do ex-presidente dos EUA Donald Trump, e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).

Na parte de fora, a passeata nazista tinha bandeiras nazistas e mensagens contra judeus.

"Carregar a bandeira nazista, ou a da SS, a organização responsável por algumas das piores atrocidades do Holocausto, é um ato indefensável de puro ódio. Isto não é sobre política ou religião. É sobre humanidade. O Museu do Holocausto da Flórida apela a todos, judeus e não judeus, independentemente de filiação política, para condenar esse antissemitismo flagrante nos termos mais fortes possíveis. importa para todos", repudiou o presidente do Museu do Holocausto da Flórida, Mike Igel.

O grupo que organizou a conferência, no entanto, informou que o ato dos nazistas não está ligado oficialmente ao evento e que repudia o ocorrido. "Obviamente, a Turning Point USA condena esse tipo de comportamento, atos e ideologias que eles representam. Isso nem é preciso dizer", diz a nota.

Grupo nazista faz passeata em frente a Conferência de Turning Point, em Tampa Bay, na Flórida, evento que reúne líderes Republicanos nos EUA. O ex-presidente Donald Trump era um dos presentes na conferência. Os antissemitas não foram reprimidos pelas autoridades. pic.twitter.com/8bl4iycw9k July 25, 2022

