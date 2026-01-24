Negociações de dois dias entre Rússia, EUA e Ucrânia terminam com 'alguns resultados'

247 - O encontro tripartite entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos foi concluído em Abu Dhabi após dois dias de negociações, em meio a expectativas cautelosas sobre avanços diplomáticos para o fim do conflito no Leste Europeu. Fontes ouvidas pela imprensa internacional classificaram as conversas como “construtivas”, embora sem anúncio imediato de decisões concretas.

De acordo com o portal RT, a delegação russa foi vista retornando ao hotel após a reunião realizada no sábado, conforme informou a agência RIA Novosti, que divulgou imagens do local. Segundo a TASS, não há previsão de uma continuidade imediata dos contatos trilaterais, apesar de uma fonte anônima ter afirmado que o encontro produziu “alguns resultados”.

A possibilidade de uma nova rodada de negociações, no entanto, não foi descartada. O repórter da Axios Barak Ravid escreveu na rede social X que um novo encontro tripartite poderá ocorrer nos Emirados Árabes Unidos já na próxima semana, citando fontes familiarizadas com o processo. Segundo ele, autoridades ucranianas avaliaram as negociações de dois dias como “positivas”.

O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, também confirmou a chance de uma reunião de acompanhamento em breve nos Emirados Árabes Unidos. Em comunicado, ele afirmou que as discussões se concentraram em “possíveis parâmetros para pôr fim ao conflito” e saudou “o reconhecimento da necessidade de monitoramento e supervisão americanos” como parte de um eventual acordo para encerrar as hostilidades.

Esta foi a primeira reunião trilateral entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos desde a escalada do conflito, em fevereiro de 2022. Nenhum dos participantes se pronunciou oficialmente imediatamente após o encerramento das conversas, mantendo o tom de reserva em torno do conteúdo detalhado das negociações.

A delegação russa foi chefiada pelo assessor presidencial Yury Ushakov e pelo almirante Igor Kostyukov, chefe da inteligência militar do país. Antes do início das discussões, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que o foco da equipe russa estaria em questões de segurança.

Apesar do clima descrito como positivo por algumas fontes, os três lados reconhecem que as disputas territoriais seguem como o principal obstáculo para um acordo de paz. Moscou exige que Kiev retire suas tropas de partes das antigas regiões ucranianas incorporadas à Rússia, mas que ainda permanecem sob controle ucraniano, além do reconhecimento das novas fronteiras. A Ucrânia, por sua vez, tem reiteradamente rejeitado fazer esse tipo de concessão, mantendo o impasse como um dos pontos centrais das negociações.