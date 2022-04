Negociações de paz com Ucrânia estão em 'beco sem saída', diz Putin

Apoie o 247

247 - Kiev voltou atrás nos acordos provisórios feitos entre as equipes de negociação ucraniana e russa em Istambul no final de março, disse o presidente russo, Vladimir Putin. Segundo Putin, as negociações de paz agora “ voltaram a um impasse ”.

A Ucrânia se recusou a reconhecer a Crimeia como russa e as repúblicas de Donbass como independentes, explicou o presidente russo no Cosmódromo de Vostochny, no Extremo Oriente da Rússia, na terça-feira. Ele enfatizou que esses dois pontos são temas-chave, sem os quais não se pode avançar nas negociações.

A última rodada de negociações entre Moscou e Kiev foi realizada há duas semanas em Istambul, na Turquia, onde, segundo o lado russo, a delegação ucraniana apresentou seu primeiro rascunho de propostas escritas sobre como resolver o conflito.

Enquanto o chefe da equipe de negociação da Rússia, Vladimir Medinsky, expressou algum otimismo cauteloso após as negociações em Istambul, dizendo que a Ucrânia havia sinalizado que estava pronta para se declarar um estado neutro, ainda havia alguns grandes obstáculos.

Moscou está exigindo que Kiev reconheça oficialmente a Crimeia como parte da Rússia e as repúblicas do Donbass como estados independentes. A Crimeia votou para deixar a Ucrânia e se juntar à Rússia logo após o golpe Maidan de 2014 em Kiev. Durante as negociações em Istambul, a delegação ucraniana prometeu que Kiev não tentaria recuperar as repúblicas do Donbass pela força e sugeriu a realização de negociações separadas sobre o status da Crimeia ao longo de 15 anos.

No entanto, na quinta-feira passada, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse que a Ucrânia apresentou novas propostas por escrito que se desviavam do que foi oferecido durante as conversas pessoais. A nova proposta, de acordo com Lavrov, não menciona que as garantias de segurança que Kiev quer obter das principais potências mundiais não cobrem a Crimeia.

Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse ao jornal alemão Bild na sexta-feira que Kiev ainda vê as conversas com a Rússia como a única saída para a crise atual.

Negociadores ucranianos propuseram em Istambul que a Ucrânia se tornasse um país não alinhado em troca de garantias de segurança juridicamente vinculativas. A Rússia repetidamente citou as aspirações da Ucrânia de ingressar na Otan como uma das razões para a campanha militar que Moscou lançou contra o Estado vizinho no mês passado.

Os líderes da Rússia e da Bielorrússia se encontraram no porto espacial russo na terça-feira, comemorando o 61º aniversário do primeiro voo espacial humano de Yuri Gagarin. Putin agradeceu ao seu homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko, por seu papel em tornar possíveis as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia em primeiro lugar. Antes das conversações de Istambul, representantes da Rússia e da Ucrânia realizaram três reuniões presenciais na Bielorrússia. As negociações começaram em 28 de fevereiro na região de Gomel. Elas continuaram nos dias 3 e 7 de março em Belovezhskaya Pushcha. As conversas continuaram a partir daí via link de vídeo.

O presidente russo sublinhou que "em grande parte, foi possível iniciar um diálogo direto com o lado ucraniano graças aos esforços pessoais do presidente bielorrusso ". O chefe de Estado russo acrescentou que, aos seus olhos, a Bielorrússia era um local adequado para " mais contatos " entre Moscou e Kiev.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse à Sky News na quinta-feira passada que Moscou espera que a ofensiva militar na Ucrânia termine em um futuro próximo, possivelmente “nos próximos dias”, seja por meio do exército russo alcançar seus objetivos ou da finalização de um acordo entre os dois países.

