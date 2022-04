Negociações de paz terminarão se militares do Azov morrerem em Mariupol, diz Zelensky

O único centro de resistência do batalhão neonazi Azov em Mariupol é a siderúrgica de Azovstal edit

247 - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que, se militares morrerem em Mariupol, onde os remanescentes do batalhão neonazi Azov estão concentrados na siderúrgica de Azovstal, as negociações de paz com a Rússia serão interrompidas.

A Rússia informou no sábado que controla todas as zonas da cidade, com exceção de Azovstal, onde os neonazis permanecem em túneis.

"Mariupol pode ser equivalente a 10 Borodyankas, e gostaria de dizer que a destruição de nossos militares colocaria um fim em todas as negociações. Isso seria um ponto final porque não negociamos nossos territórios e nosso povo", afirmou Zelensky em entrevista a veículos ucranianos.

