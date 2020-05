‘Nem passa pela cabeça reabrir fronteiras com o Brasil’, diz presidente do Paraguai

Revista Fórum - O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, afirmou nesta sexta-feira (8) que não planeja reabrir as fronteiras com o Brasil tão cedo por ser algo perigoso, uma vez que o território brasileiro concentra um elevado número de casos de coronavírus.

“Com o que se vive no Brasil, nem passa pela nossa cabeça abrir as fronteiras, já que é o lugar onde talvez haja mais expansão da Covid-19, e isso é uma grande ameaça para nosso país”, disse Abdo, durante uma visita à região de Misiones, segundo o jornal La Nación.

“Já reforcei, militarizei as zonas mais vulneráveis e de maior volume de gente para fazer todo o esforço para diminuir a possibilidade de que ingressem pessoas vindas do lado brasileiro que não respeitem os protocolos”, acrescentou.

