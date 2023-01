Nepal encontra caixas-pretas de aeronave após acidente que matou 68

Dados podem ajudar a determinar o que causou a queda da aeronave que transportava 72 pessoas, com tempo claro no domingo, pouco antes de pousar na cidade turística de Pokhara edit

Apoie o 247

ICL

KATMANDU (Reuters) - Equipes de resgate encontraram nesta segunda-feira o gravador de voz da cabine e o gravador de dados de voo de uma aeronave de passageiros que caiu matando pelo menos 68 pessoas no pior acidente aéreo do Nepal em 30 anos, disseram autoridades.

Os dados dos gravadores podem ajudar os investigadores a determinar o que causou a queda da aeronave Yeti Airlines ATR 72, que transportava 72 pessoas, com tempo claro no domingo, pouco antes de pousar na cidade turística de Pokhara.

Ambos os gravadores estavam em boas condições e seriam enviados para análise com base na recomendação da fabricante, disse à Reuters Teknath Sitaula, funcionário do aeroporto de Katmandu, nesta segunda-feira.

De acordo com as regras da aviação internacional, a agência de investigação de acidentes do país onde o avião foi projetado e construído automaticamente faz parte da investigação.

A ATR tem sede na França e os motores do avião foram fabricados no Canadá, pela Pratt & Whitney Canada.

As equipes de resgate lutavam contra o tempo nublado e a pouca visibilidade na segunda-feira, enquanto vasculhavam o desfiladeiro de um rio em busca de passageiros desaparecidos, mais de 24 horas após o acidente. Sessenta e oito corpos foram recuperados.

Imagens da Reuters no local do acidente mostraram equipes de resgate olhando para os restos carbonizados do avião perto do desfiladeiro.

O avião, em um voo programado de Katmandu para Pokhara, porta de entrada para a cordilheira de Annapurna, transportava 57 nepaleses, cinco indianos, quatro russos, dois sul-coreanos e uma pessoa de Argentina, Irlanda, Austrália e França.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.