Neta de ministro do Hitler defende a criação de uma 'internacional conservadora' com Bolsonaro

247 - A deputada alemã Beatrix von Storch, uma das líderes do partido de extrema-direita AfD, afirmou que tem a intenção de criar uma "internacional conservadora" com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Há pouco mais de 1 mês, a neta de Lutz Graf Schwerin von Krosigk, ministro das Finanças de Adolf Hitler, esteve no Brasil em encontro com o chefe do Executivo, membro de aliados do governo.

"Há muito tempo existe uma internacional socialista. Precisamos de algo como uma ‘internacional conservadora’. Não exatamente como uma organização formal, mas como uma rede de troca de informações, discussão de estratégias e possíveis soluções para problemas internacionais", disse a parlamentar em entrevista à BBC Brasil nessa quarta-feira (24).

De acordo com a alemã, o Brasil é "uma potência global e um aliado estratégico" para que a direita divulgue "os valores cristãos e conservadores". "Se os conservadores não trabalharem juntos globalmente, vão sempre estar em desvantagem e perder a disputa. O governo Bolsonaro já entendeu isso e está aberto a cooperações com conservadores de outros países", disse.

