247 – Em um momento crítico, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, adotou uma postura mais defensiva em meio a crescentes acusações de genocídio, segundo reporta a agência Sputnik . Em declarações feitas na quarta-feira (10), Netanyahu afirmou que Israel "não tem intenção de ocupar permanentemente Gaza ou deslocar sua população civil", buscando justificar as ações do Exército israelense durante os conflitos com o grupo palestino Hamas.

Os ataques iniciados pelo Hamas a partir da Faixa de Gaza em 7 de outubro resultaram em mais de 1.100 mortes e cerca de 240 sequestros. Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, conduziu ataques massivos contra Gaza e impôs um bloqueio, provocando impactos severos na vida dos habitantes palestinos. A incursão terrestre subsequente em 27 de outubro ampliou as cifras para mais de 23.200 mortes e cerca de 60.000 feridos.

Enquanto as tensões persistem, a comunidade internacional, incluindo Rússia e Brasil, têm apelado por um cessar-fogo. Contudo, Israel, respaldado pelos Estados Unidos, continua a se opor à ideia, mantendo sua posição defensiva em meio às crescentes críticas.

